"ظل رجل" مثل مصري يتحول إلى واقع في اليابان

ترجمت اليابان المثل المصري الشهير، "ظل رجل ولا ظل حيطة" إلى واقع، حيث يظهر من وراء الستار ظل شاب قوي البنية يتمرن على الملاكمة وهو ما يكفي لجعل أي لص يحوم حول المنزل يفكر مرتين قبل الإقدام على اقتحامه.

وفي الداخل يتضح أن الظل ما هو إلا صورة من إعداد آلة عرض «بروجكتور» طورتها شركة لإدارة المباني في اليابان أملاً في حماية المنازل التي تعيش فيها نساء بمفردهن من السرقة.

ولا تزال فكرة «الرجل وراء الستار» في مرحلتها التجريبية وفيها يتم ربط الهاتف الذكي بآلة عرض حتى يظهر ظل رجل يؤدي أنشطة حركية مختلفة من وراء الستار.

وسيكون بإمكان العميلة الاختيار بين عشرات المشاهد التي تريدها أن تظهر من وراء الستار لردع اللصوص ومن بينها التدرب على الملاكمة أو الكاراتيه أو حتى التلويح بمضرب بيسبول.

لكن خبراء قالوا إن المجرمين ربما يعلمون آجلاً أو عاجلاً بأن «الرجل من وراء الستار» الذي يقضي كل وقته في التدريب على الملاكمة ليس إلا ظلاً في منزل امرأة تعيش بمفردها.