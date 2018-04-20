الروبوت «فريد» يخدع رواد مقهى

ابتكر باحثون بريطانيون روبوتاً يُدعى «فريد» تمكّن من إدخال الرعب على قلوب مرتادي مقهى في لندن بتحطيم كأس بينما كان يتحدث عن «غزو الروبوتات» للعالم.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الرجل الآلي الفائق الواقعية تم تصميمه ليكون نسخةً طبق الأصل عن الممثل تيدرو ينويل، ولم يشعر زبائن المقهى الواقع غربي العاصمة البريطانية أنه روبوتاً لدى دخوله، قبل أن يلفت أنظارهم بسحق كأس بيده.

وتم إنشاء الروبوت، الذي وُصف بأنه «لا يمكن تمييزه عن البشر»، كجزء من لعبة دعائية للترويج لبرنامج «العالم الغربي» التلفزيوني. وتم صنع «فريد» من قبل 5 مهندسين من شركة بريطانية هندسية متخصصة في صنع الروبوتات، واستغرق بناؤه 12 أسبوعاً.

وطوّر فريق البحث مئات الآلاف من خطوط الكومبيوتر وعشرات الآلاف من المكوّنات، بما في ذلك هيكل معدني متطوّر، وجلد من السيليكون، وشعر حقيقي وعين أكريليكية صلبة، وكلها ثلاثية الأبعاد تم مسحها ضوئياً ليبدو «فريد» نابضاً بالحياة وشبيها بالبشر.