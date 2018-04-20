روبوتات في سنغافورة تجمع قطع الأثاث وتركبها

أكملت روبوتات في سنغافورة مهمة يتوجس منها الكثير من البشر ألا وهي تجميع قطع الأثاث وتركيبها، ويقول باحثون في جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، إن الضياع بين صفحات الإرشادات والحيرة بين الصواميل والمسامير المختلفة المستخدمة في تجميع قطع الأثاث منخفض الكلفة الذي تبيعه الشركة السويدية «أيكيا» أمور قد تصبح في خبر كان.

وأمضى العلماء ثلاثة أعوام وهم يبرمجون الروبوتات المؤلفة من أذرع ومقابض وأجهزة استشعار وكاميرات ثلاثية الأبعاد، والتي جمعت هيكل كرسي لـ«أيكيا» في نحو 20 دقيقة.

ويقولون إن الروبوتات ستتمكن من تجميع قطعة أثاث بالكامل باستخدام كتيب إرشادات أو بتنفيذ تعليمات شفهية أو من خلال النظر إلى صورة للمنتج النهائي.