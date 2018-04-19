«النمر الأسود» يفتتح دور العرض السينمائي في السعودية

في خطوة تاريخية لتشغيل دور العرض السينمائي في السعودية، عرض أمس في الرياض فيلم «النمر الأسود» ليكون أول فيلم يُعرض عبر دور السينما في السعودية، وهو آخر الأفلام الرائعة للمخرج راين كوجلر، الذي حقق أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر.

ونشرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لقطاتٍ من الاستعدادات للحدث التاريخي المتمثل في افتتاح أول دار سينما، بعد توقف دام أكثر من 35 عاماً، في تظاهرة حضرتها شخصيات محلية وعالمية.

وذكرت الهيئة، في بيان لها أمس، إن «التجهيزات والاستعدادات قائمة على قدمٍ وساق.. لتبدأ صناعة سعودية مختلفة بانطلاقة السينما السعودية في المملكة».

ونشر مغردو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من داخل مركز الملك عبدالله المالي، تُظهر تجهيز المبنى بالإضاءة، وقاعات العرض، والمقاعد وغيرها.

وكان المدير التنفيذي لشركة «آي إم سي» الأميركية (أول مشغل لدور السينما في المملكة)، آدم أريون، قال إن تكلفة التذاكر الأولية ستكون 50 ريالاً سعودياً، مؤكداً أن الأسعار سيتم تخفيضها بمرور الوقت، لتختلف من فيلم إلى آخر، مثل بقية دول العالم. ووقعت الهيئة العامة للترفيه اتفاقاً مع الشركة الأميركية لافتتاح نحو 40 داراً للسينما في 15 مدينة بالمملكة خلال الـ5 سنوات المقبلة.