سلالات الأحصنة من العصر الجليدي

أظهرت دراسة دولية أن الكثير من الأحصنة الحالية ينحدر من حصان كان يعيش في العصر الجليدي. وقال باحثو معهد لايبنيتس لأبحاث الحيوانات والحياة البرية في برلين، إن تربية هذه الخيول على أيدي القبائل الرحالة في منطقة البراري المشتركة بين آسيا وأوروبا ثم في الإمبراطورية الرومانية فيما بعد ساهم في اختفاء المزيد من السلالات الوراثية.



ونشر فريق الباحثين الدولي تحت إشراف باحثي معهد لايبنيتس وجامعة بوتسدام نتائج دراستهم في مجلة ساينس أدفانسيس، أمس.

واستند تحليل الجينات بهدف الكشف عن سر اختفاء سلالات من الأحصنة، إلى عينات من أسنان خيول أو عظام عُثر عليها مع حفائر في أوروبا وآسيا.

