بعد 33 عاماً.. عادل إمام يلتقي سمير غانم في "عوالم خفية"

مفاجأة سارة لعشاق الكوميديا في الوطن العربي، أعلن عنها المخرج رامي إمام، مؤكداً أن والده عادل إمام سيلتقي في مسلسله الجديد بالفنان سمير غانم.

واللقاء يأتي من خلال مسلسل "عوالم خفية" الذي يتولى رامي إمام إخراجه وإنتاجه، ونجح صناعه في الجمع بين قطبي الكوميديا المصرية غانم وإمام بعد 33 عاما من الغياب.

وآخر فيلم التقى فيه الثنائي حمل اسم "رمضان فوق البركان"، وشاركتهما إلهام شاهين البطولة، ليعودا في العام الحالي للتعاون من خلال المسلسل الذي سيعرض عبر شاشة التلفزيون السعودي في شهر رمضان المقبل.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل الدور الذي يشارك به غانم في المسلسل، إلا أن عدداً كبيراً من الفنانين تفاعلوا مع الحدث والصورة التي تم نشرها للثنائي الكوميدي.