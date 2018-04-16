طفولة واثقة

وسم رسالة شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «#شكراً محمد بن زايد» يعلو جدارية فنية في حي دبي للتصميم، وتظهر أمامها طفلة تبدو وكأنها ترسم المستقبل بثقة، خلال فعالية موضوعها السعادة والإبداع.