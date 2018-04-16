طفولة واثقة

وسم رسالة شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «#شكراً محمد بن زايد» يعلو جدارية فنية في حي دبي للتصميم، وتظهر أمامها طفلة تبدو وكأنها ترسم المستقبل بثقة، خلال فعالية موضوعها السعادة والإبداع.
نصائح مباشرة للتغذية الصحية وتطهير الجسم من السموم في «نصيحة لايف»
يستضيف الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان ضمن برنامجه الأسبوعي "نصيحة لايف" خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير الأديب، أول إماراتية تعمل في مجال الغذاء والتغذية في القطاع الصحي..