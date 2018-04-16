تقنية تعيد «اللمس» للمشلولين

في بادرة هي الأولى من نوعها تمكن رجل مصاب بالشلل من استعادة حاسة اللمس في ذراعه والشعور بها بعد خضوعه لتقنية جديدة لتحفيز الدماغ، وكان المريض، الذي لم يكشف النقاب عن اسمه، قد أصيب بالشلل في ذراعه بعد تعرضه لإصابة شديدة في الحبل الشوكي قبل ثلاثة أعوام.

وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين في معهد كاليفورنيا التكنولوجي زرعوا مجموعة من الأقطاب الكهربائية الصغيرة في دماغ الرجل، مما أتاح له أن يشعر بالضغط، والنشاط والحركة في ذراعه المشلول.

ويأمل الباحثون الأميركيون الآن أن تتيح هذه التقنية للأشخاص المشلولين أو الذين يستخدمون أطرافاً اصطناعية عدم الشعور بأي إزعاج من أجهزة الاستشعار الموضوعة على هذه الأطراف، حيث سيستعيدون شعورهم فيها بصورة طبيعية.