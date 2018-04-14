ياباني يحول "غريندايزر" إلى حقيقة

تمكن مهندس ياباني، من تحويل سلسلة "غريندايزر" التلفزيونية إلى حقيقة ملموسة، بعدما نجح في تطوير رجل آلي "روبوت" ضخم، يصل طوله إلى 8.5 أمتار.

و أنشأ المهندس ماساكي ناغومو، الروبوت الضخم في شركة لصناعة المعدات الآلية الزراعة تعرف بـ"ساكي كاكا كيبارا كيكاي".

ويبلغ وزن الروبوت الذي يقف على رجلين، سبعة أطنان كاملة، ويضم عدة تجهيزات بداخله لأجل ضبط حركة الكتفين والرجلين.

وقال المهندس ناغومو، البالغ من العمر 44 عاما، إن ثمة إمكانية لتحويل الروبوت إلى فرصة اقتصادية، لاسيما أن سلسلة الخيال العلمي التي ألهمت الابتكار حققت انتشارا واسعا.

وسبق للشركة اليابانية أن طورت عددا من الروبوتات، إلى جانب نشاطها الرئيسي في تجهيزات العمل الزراعي، ويجري تأجير الإنسان الآلي بمبلغ يصل إلى 930 دولارا للساعة الواحدة.