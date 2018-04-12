بالفيديو.. طريق سريع في هولندا يعزف أنغاماً

لإضفاء المتعة على الرحلات على الطريق السريع المار بقرية يلسوم في هولندا، وضعت «أشرطة عازفة» على نحو مدروس، حيث يعزف الطريق ألحاناً، وبدأت الفكرة تفقد رونقها بالنسبة لسكان المنطقة الذين يقولون إن اللحن المستمر يدفعهم إلى الجنون.

وتنبعث الأنغام عندما تمر إطارات السيارات على الأشرطة التي توضع عادة على جانب الطرق الرئيسية لتحذير السائقين من أنهم ينحرفون عن المسار.

وعندما تمر السيارة على الأشرطة بالسرعة الصحيحة، وهي 60 كيلومتراً في الساعة كحد أقصى، فسيغني الطريق النشيد الخاص بمنطقة فريسلاند وهي جزء في شمال هولندا لديه لغة وثقافة خاصة به.

لكن الصوت المنبعث مرتفع ويقطع مسافات كبيرة. ويقول سكان محليون إن الطريق الموسيقي بات مصدراً لأنغام غير منسجمة ولا تنتهي تبقيهم مستيقظين ليلاً. وتدرس السلطات في المنطقة إزالة الأشرطة العازفة.