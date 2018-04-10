"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

يحتفل محرك البحث "غوغل"، بالذكرى الـ86 لميلاد النجم المصري العالمي عمر الشريف، والذي يصادف يوم 10 أبريل، وذلك بتغيير شعاره الرسمي على النطاق المخصص لموقع البحث إلى شعار يحمل صورة الشريف الذي ولد في 10 أبريل من عام 1932.

بدأ عمر الشريف مشواره الفني خلال خمسينيات القرن الماضي في السينما المصرية، وكانت بداية مشواره الفني إلى العالمية في أوائل الستينيات عندما التقى بالمخرج البريطاني العالمي ديفيد لين، الذي رشحه لتأدية دور في فيلم "لورنس العرب" عام 1962، "لورانس العرب" هو اللقب الأشهر للنجم العالمي عمر الشريف، المأخوذ من اسم الفيلم الذي شارك فيه.

وفاز الشريف بجائزتي غولد غلوب، كأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثل صاعد في دوره بفيلم "لورانس العرب"، ورشح كأفضل ممثل مساعد لجائزة ليكون بذلك أول عربي يرشح لتلك الجائزة، وفي عام 1966 حصل على جائزة "غولد غلوب" كأفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم "الدكتور جيفارا".

توفي عمر الشريف في عام 2015 عن عمر ناهز الـ83 عاما.