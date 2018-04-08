بالصور.. يزرع الورود احتجاجاً على حُفر الشوارع في بروكسل

لإلقاء الضوء على ما وصفها بالحالة المتردية للعديد من شوارع العاصمة البلجيكية، أخذ رجل من سكان بروكسل يزرع الورود في حفر الشوارع بأنحاء المدينة، ويحمل أنطون شورمانس حقيبة مليئة بالزهور والطمي، وفي يده إناء بلاستيكي صغير لرش المياه ويجوب شوارع المدينة ليزرع النرجس البري أو نبتة إبرة الراعي في كل حفرة يمر بها، متحدياً في بعض الأحيان المرور الكثيف للوصول إلى وسط الشوارع المزدحمة.

وقال شورمانس، إن احتجاجه بالزهور حقق بعض النجاح بالفعل، إذ اقتنع مجلس بلدية المدينة بالتحرك مشيراً إلى الجانب الآخر من الشارع حيث تجري أعمال إصلاحات.