تنجب ثلاثة توائم بفضل صفار البيض

بعد خمس سنوات من علاج تخصيب فاشل لإنجاب الأطفال، فكرت سارة فيارد (46 عاماً) في طرق أخرى.

وتقول «ديلي ميل» إن سارة كانت على وشك الاستسلام، قبل أن توافق على الحصول على علاج مثير للجدل، والذي تضمن حقنها بعقار مستخلص من صفار البيض.

هذه المرة، نجح علاج التلقيح الاصطناعي، وأنجبت ثلاث توائم من الفتيات يتمتعن بصحة جيدة، حيث استخدمت علاجاً وريدياً مثيراً للجدل يسمى «تسريب الشريان الداخلي»، ويتضمن حقن الجسم بعقار يضم صفار البيض، ومزيج من زيت فول الصويا.

وتنص هذه النظرية على أن الأحماض الدهنية في البويضة تقلل من عدد الخلايا القاتلة في جهاز المناعة، مما يسهل عملية التلقيح الاصطناعي.