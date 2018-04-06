ضمادة لشفاء الجروح بسرعة قياسية

ابتكر باحثون في جامعة هارفارد ضمادة مصنوعة من بروتين موجود في جلد حديث النمو، لتسريع التئام الجروح وعدم ترك أي ندوب.

وذكرت «ذي صن» أن الدراسة التي أجرها الباحثون أظهرت أن الضمادة تحتوي على بروتين «فبرونيكتين» الذي يساعد على تركيب أنسجة الجلد أثناء عملية النمو.

وقد لاحظ الباحثون أن الفئران التي عولجت بالفبرونيكتين شفيت بصورة أسرع بثلاثة أيام في المتوسط، مقارنة بالفئران التي غطيت جروحها بغشاء بلاستيكي فقط، كما لم تظهر أي ندوب مكان الجرح الملتئم. يشار إلى أن جلد الأجنة غني ببروتين الفيبرونيكتين، ولكنه يختفي عند الولادة. ويقوم الباحثون الآن بتصنيع هذا البروتين في المختبر ووضعه على الضمادة.