المرح في جي بي آر

أجواء من المرح والمتعة الممزوجة بتناغم ثقافات العالم توفرها دبي في أنحائها ومرافقها، وهو ما تعكسه الصورة في جي بي آر، التي يبدو فيها أحد الأشخاص وهو يوزع بالونات ترويجية خاصة، بينما يبدو الناس من حوله وهم يقضون أوقاتهم مع أطفالهم وأسرهم بفرح وسعادة، حيث يتوافد العديد من السياح كل عام خلال فصل الصيف للاستمتاع بالبحر والمناظر الخلابة.