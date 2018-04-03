دراسة ترصد حركة زعانف سلاحف البحر

ربما بدت زعانف سلاحف البحر غير صالحة لأغراض غير السباحة ولكن السلاحف تستخدمها في مهام متنوعة بشكل مذهل عند الصيد، هناك عدة أنواع من السلاحف تستخدم أطرافها الأمامية على سبيل المثال بمهارة للإمساك بفرائسها ولدحرجة الأصداف على قاع البحر أو لانتزاع شقائق النعمان من أحد الشعاب المرجانية.

اعتمد باحثون من معهد مومتيري باي للأبحاث البحرية في كاليفورنيا في الدراسة التي نشرت مجلة «PeerJ»على صور ومقاطع مصورة للعديد من أنواع السلاحف البحرية في تحليل سلوكيات هذه السلاحف وكيفية استخدامها الزعانف ورصدوا من خلال ذلك خليطا من التقنيات التي تستخدمها خاصة في الصيد .