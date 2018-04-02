«عام زايد» وصرح الوطن

لوحات إبداعية فريدة شكلت شعار «عام زايد»، على واجهة برج خليفة في دبي، باستخدم فنون الإضاءة المتقنة والبديعة، أضفت ملمحاً جمالياً وقيمياً خاصاً على شموخ وبهاء هذا الصرح الوطني، حيث تزين بشعار احتفاء الإمارات بذكرى وإنجازات ومآثر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.