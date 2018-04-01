بالفيديو.. مياه شرب نقية من رطوبة الصحراء

قالت مجلة "سييكل دجيتال" الفرنسية إن علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، اخترعوا آلة قادرة على استخراج الماء من هواء الصحراء.

وقد سبق لهؤلاء العلماء نشر مقال عن اختراعهم في مجلة "العلوم" في العام الماضي، لكن منذ ذلك الحين تم تطويره واختباره في مناخ جاف في "تمبل" بصحراء أريزونا.

وتعمل هذه التقنية عن طريق سحب الماء مباشرة من رطوبة الهواء من خلال هياكل معدنية عضوية، إذ تقوم مسامات هذه الهياكل بامتصاص جزيئات الماء أثناء الليل (حيث تكون الرطوبة أكثر أهمية)، وتخزينها، لتقوم أشعة حرارة الشمس بتحويل هذه الجزيئات إلى بخار في النهار، وعن طريق نظام مكثف يتم تحويل البخار إلى ماء.

وقد جاءت نتائج التجربة، والتي نشرت في مجلة (Nature)، مشجعة جداً، حيث تبين أن الطريقة فعالة حتى في المناطق التي تكون فيها الرطوبة أقل من 40٪، على الرغم من أن كمية المياه التي تم جمعها في هذه المناطق التي تقل فيها الرطوبة لم تتجاوز 2.8 لتر لكل 1 كيلوجرام من الهياكل المعدنية العضوية في 24 ساعة، حيث كان فريق البحث يأمل في حصد أكثر من ذلك.

والمرحلة التي ستعقب نجاح التجربة هي صناعة آلات كبيرة لتجميع كمية أكبر من المياه، ولو تم ذلك فإنه سيتم توفير مياه نظيفة في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن الحصول على مياه شرب نظيفة يعدّ قضية رئيسية في العالم، حيث إن ثلثي سكان العالم لا يمكنهم الحصول على مياه نقية، وعليه فقد أجريت الكثير من التجارب العلمية لحل هذه المشكلة، لكن أغلبها يركز حتى الآن على الفلاتر، بينما يعتبر ايجاد مصادر جديدة للحصول على المياه هو الأساس.