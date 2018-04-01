بالفيديو .. آلة تحول الأفكار إلى نصوص مكتوبة

طور العلماء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس آلة قراءة ذهنية مذهلة يمكنها ترجمة ما يفكر فيه الإنسان ويعرضه على الفور كنص مكتوب.
ونقلت «ذي صن» عن الخبراء قولهم إن دقة نقل الأفكار بواسطة هذه الآلة تبلغ في المعدل 90 في المئة أوأكثر، وأن الآلة تعمل من خلال تفسير الحروف الساكنة والحروف في أدمغتنا.
#فيديو .. آلة تحول #الأفكار إلى نصوص مكتوبة#البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/z4ujVmAh9n pic.twitter.com/vqV2aG3c5f— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2018
ويعتقد الباحثون الأميركيون أن الآلة يمكنها في يوم من الأيام مساعدة المرضى الذين يعانون من مشكلات صحية تجعلهم عاجزين عن الكلام.وتقوم الآلة بتسجيل وتحليل تركيبة حروف العلة والحروف الساكنة التي نستخدمها عند بناء جملة في عقولنا.وتفسر هذه الجمل على أساس الإشارات العصبية وتترجمها إلى نص في الوقت الحقيقي.
و يدعي العلماء أن الآلة يمكنها استخدام كلمات لم يسمع بها من قبل. وبالنظر إلى الأداء الذي أظهرته هذه الآلة، يأمل الباحثون أن تستطيع العمل كمنصة لجهاز الكلام الاصطناعي الخاص.
إلا أن هناك مخاوف من أنها ستسبب مشكلات إذا تم الكشف عن الأفكار السرية للبشر عن طريق الخطأ.