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"يالممـلكة يا دولة اكرام الوجيــه".. قصيدة لحمدان بن محمد

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قصيدة على حسابه في تويتر عن المملكة العربية السعودية  قال فيها:
يالممـلكة يا دولة اكرام الوجيــه
مثل ما ردّد شـاعرك (حنّا هلك)
إللي ما ترضينه ترى مـا نرتضيـه
 ونزعل من اللي يـا ذرانـا يزعـلك
 في ترابها قبر النبي .. صلّوا عليـه
ومـن يتبعه ينجو ومن عاند هَلك
بلـد عدى قدسيّـته حصّلت فيـه
 أوفى شعـب ولاءه لأعظـم ملـك

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