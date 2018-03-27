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تناول الطعام في الهواء الطلق

المصدر:
  • تصوير ـ سيف الكعبي
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فتاتان تتجهان إلى أحد المطاعم في «لاست إكزيت ماد إكس»، في غنتوت على طريق دبي ـ أبوظبي، والذي يتميز بمفهومه المبتكر من خلال تقديم مجموعة واسعة من خيارات الأطعمة ضمن أجواء مريحة، علماً بأن سرعة الحصول على الوجبات وإمكانية تناولها في الهواء الطلق، شكلت أبرز العوامل التي عززت شعبية منافذ «لاست إكزيت» المنتشرة في أنحاء متفرقة من دبي.

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