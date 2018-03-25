وكالة الإمارات للفضاء تتابع سقوطا متوقعا لمحطة فضائية صينية

أكد الدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء،أن امكانية مرور او سقوط محطة الفضاء الصينية التي خرجت عن السيطرة على دولة الإمارات ضئيلة جدا .

وقال الدكتور الأحبابي في تغريدة بحسابه على تويتر : " سقوط متوقع لمحطة فضائية صينية خرجت عن السيطرة خلال الايام القادمة، تتابع وكالة الإمارات للفضاء هذا السقوط المحتمل مع جهات دولية ومحلية، نسبة مرورها وسقوط بعض اجزائها على الدولة ضئيلة جداً ".