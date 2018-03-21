طالبة في سن الـ 75 تجتاز امتحان الرياضة في الثانوية العامة

شاركت أكبر طالبة تبلغ من العمر 75 سنة، في امتحان التربية البدنية (الرياضة)، تحسباً لاجتياز امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) دورة 2018 في الجزائر.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن الطالبة حدة وبيري من ولاية الوادي الجزائرية على الحدود مع تونس، البالغة من العمر 75 سنة، كانت أمية ولم تلج المدارس النظامية أبداً، ووصلت لهذا المستوى بفضل متابعتها الدراسة في صفوف محو الأمية بولاية الوادي، ما أهلها لاجتياز امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) في مادة التربية البدنية (الرياضية) تحضيراً لدخولها امتحان الثانوية العامة 2018 الذي سيجرى شهر يونيو المقبل.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة في الجزائر تقام مجمعة في تواريخ محدد، ماعدا امتحان التربية البدنية الذي يقام في وقت متقدم.