شركة تحفظ أدمغة زبائنها وتخزن ذكرياتهم للأجيال اللاحقة

أعلنت إحدى الشركات الأميركية، أنه يمكن تخزين ذكريات الإنسان، والحيلولة دون تبددها في حال وفاته، وتعرض جسده للفناء.

ونقلت «ذي صن»، عن متحدث باسم شركة نيكتوم في كاليفورنيا، قوله إن الشركة يمكنها حفظ أدمغة زبائنها بصورة متقنة، للاستفادة منها في المستقبل، عندما تتيح التكنولوجيا نقل الذكريات المخزنة إلى الكمبيوتر.

وتدعي الشركة، أننا سنتمكن ذات يوم من الحفاظ على الوصلات العصبية في الدماغ، وإبقائها في حالة سليمة بصورة شاملة، بهدف إعادة بناء ذكريات الشخص، بعد فترة طويلة من وفاته.

وسيصبح الزبائن بعد تطور التكنولوجيا، بإمكانهم الاطلاع على ذكريات أقاربهم، على شكل برامج كمبيوتر، أو ربما أكثر من ذلك، فلا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل من مفاجآت، إذ تسعى أبحاث الذكاء الاصطناعي حثيثاً وراء الكثير من التكنولوجيا الغريبة.