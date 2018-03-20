منح "نوبل للرياضيات" إلى الكندي روبرت لانجلاندس

أعلنت الأكاديمية النرويجية للعلوم اليوم الثلاثاء منح عالم الرياضيات الكندي روبرت لانجلاندس جائزة "أبيل" للرياضيات.

وحصل لانجلاندس (81 عاما) على الجائزة تقديراً لـ "برنامجه البصري الذي يربط نظرية التمثيل بنظرية الأعداد"، في إشارة إلى حقلين من الرياضيات لم يكن يعتقد من قبل أنهما مرتبطان.

وكان لانجلاندس قد حدد هذه الأفكار لأول مرة في خطاب العام 1967 إلى عالم الرياضيات الفرنسي أندريه ويل.

وجاء في بيان لجنة الجائزة إن برنامج لانجلاندس تمت مقارنته في وقت لاحق "بنظرية الرياضيات الموحدة الكبرى".

وشارك المئات من كبار علماء الرياضيات في العالم خلال الخمسين عاماً الماضية في البرنامج.

ومن المقرر تقديم الجائزة التي تبلغ قيمتها 6 ملايين كرونة (777 ألف دولار)، والتي يطلق عليها "نوبل للرياضيات"، في 22 مايو المقبل.

تم استحداث جائزة أبيل، التي منحت لأول مرة في العام 2003، لإحياء الذكرى المئوية لميلاد نيلز هنريك أبيل، وهو عالم رياضيات نرويجي.