حمدان بن محمد : ما عَـنّه صْدود وَصل الزين ما عَـنّـه

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قصيدة على حسابه الرسمي عبر انستغرام تقول:
ما عَـنّه صْدود وَصل الزين ما عَـنّـه
لو كان قاسي وقلبي مِرتـجي عَطـفه
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رموشه سيوف مـوتٍ جات مِسْتَـنّـه
منها عروقي وَرا الاضـلاع مِنْـشَطفه
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يا نـاويٍ تخطف القلب اش تَبي منّه
تـراه بَيْـموت لو حاوَلـت في خَطـفه
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القـلب مثل الزهَــر لازم تَعَــرف انّــه
يـمـوت في كَـف قَـطّـافه بَعَد قَـطفه
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إلطـف تَرى فـي كِـتاب الله والسنّـه
من تاب يَكسيه رَب البيت من لُطْفَه
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والكِـبر صَاحِـبْه ماهو يدخـل الجنّـه
كيف يْتكـبّر وهو مـخلوق من نُـطفه
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سِكَـنت فـي خافقي والله له الـمِنّــه
قم وَلّع الشوق في الخفّاق والاّ اطْفَه
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