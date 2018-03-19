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حمدان بن محمد : ما عَـنّه صْدود وَصل الزين ما عَـنّـه

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي  قصيدة على حسابه الرسمي  عبر انستغرام  تقول:

ما عَـنّه صْدود وَصل الزين ما عَـنّـه
لو كان قاسي وقلبي مِرتـجي عَطـفه
ـ ـ
رموشه سيوف مـوتٍ جات مِسْتَـنّـه
منها عروقي وَرا الاضـلاع مِنْـشَطفه
ـ ـ
يا نـاويٍ تخطف القلب اش تَبي منّه
تـراه بَيْـموت لو حاوَلـت في خَطـفه
ـ ـ
القـلب مثل الزهَــر لازم تَعَــرف انّــه
يـمـوت في كَـف قَـطّـافه بَعَد قَـطفه
ـ ـ
إلطـف تَرى فـي كِـتاب الله والسنّـه
من تاب يَكسيه رَب البيت من لُطْفَه
ـ ـ
والكِـبر صَاحِـبْه ماهو يدخـل الجنّـه
كيف يْتكـبّر وهو مـخلوق من نُـطفه
ـ ـ
سِكَـنت فـي خافقي والله له الـمِنّــه
قم وَلّع الشوق في الخفّاق والاّ اطْفَه
ـ ـ

 

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