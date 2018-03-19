حمدان بن محمد : ما عَـنّه صْدود وَصل الزين ما عَـنّـه

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قصيدة على حسابه الرسمي عبر انستغرام تقول:

ما عَـنّه صْدود وَصل الزين ما عَـنّـه

لو كان قاسي وقلبي مِرتـجي عَطـفه

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رموشه سيوف مـوتٍ جات مِسْتَـنّـه

منها عروقي وَرا الاضـلاع مِنْـشَطفه

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يا نـاويٍ تخطف القلب اش تَبي منّه

تـراه بَيْـموت لو حاوَلـت في خَطـفه

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القـلب مثل الزهَــر لازم تَعَــرف انّــه

يـمـوت في كَـف قَـطّـافه بَعَد قَـطفه

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إلطـف تَرى فـي كِـتاب الله والسنّـه

من تاب يَكسيه رَب البيت من لُطْفَه

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والكِـبر صَاحِـبْه ماهو يدخـل الجنّـه

كيف يْتكـبّر وهو مـخلوق من نُـطفه

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سِكَـنت فـي خافقي والله له الـمِنّــه

قم وَلّع الشوق في الخفّاق والاّ اطْفَه

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