محمد بن راشد: الخالدْ الفكرْ وما هي خالدةْ الأبدانْ

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مجموعة من الأبيات الشعرية عبر حسابه على انستغرام قال فيها سموه:

شفتْ الحياة وعِشتْها بين عَرضْ وطولْ

وما شفتْ أقسىَ من الجَهْلْ والحرمانْ

ورديت عندْ الحقيقَة وبابها المقفولْ

وحاولتْ أفتحْ قِفلها ورفضَتْ البيبانْ

وللحينْ وآنا أحاولْ فتحها وآقولْ

أكيدْ في يومْ بقدرْ وأفهمْ الإنسانْ





كما نشر سموه بيتاً آخر يفيض حكمة وخلاصة فكر وتجارب حياة قال فيه سموه:

ولكلْ شيء نهايةْ لو الزمانْ إيطولْ

والخالدْ الفكرْ وما هي خالدةْ الأبدانْ