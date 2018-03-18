"عن المسؤول" قصيدة لمحمد بن راشد

الشَّوْق جَاوَبْتِهْ مِنْ ادْنَايْ لاقْصَايْ وِالصَّدْر ضَاقْ بْضِيْقِتِهْ وِانْشِرَاحه أمْشِيْ وْخِلِّيْ خَالَفْ لْدَرْب مَمْشَايْ حِكْم الْقِدَرْ لاَ مِنْ بِغَيْت الصَّرَاحه