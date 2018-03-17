تعرف على أبرز اضطرابات النوم

احتفل العالم يوم أمس، باليوم العالمي للنوم، وهو حدث سنوي يصادف الجمعة الثالثة من شهر مارس كل عام، ويهدف للتذكير بفوائد النوم الجيد والصحي، ولشد انتباه الناس لمشكلات اضطرابات النوم، وتنظمه الرابطة العالمية للنوم التي أسسها الاتحاد العالمي لطب النوم وفيدرالية النوم الدولية.

ووفق «بي بي سي» تنظم احتفالات العام الجاري شعار «انضم إلى عالم النوم، وحافظ على إيقاعاتك، لتستمتع بالحياة».

ووفق دراسة قاست أنماط النوم، فإن أبرز الأسباب الشائعة لاضطراب النوم ليلاً هي «النوكتوريا»، وهي الحاجة للتبول أكثر من مرة، وهي حالة مرتبطة بفقدان النوم العميق وضعف الإنتاجية واليقظة خلال النهار، وفي بعض الأحيان قد تكون عرضة لحالة صحية خطيرة مثل ضغط الدم المرتفع أو السكري.