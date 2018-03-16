سيارات خارقة تستعرض على إيقاع الموضة والفنون

من خلال منصة عرض تحاكي مضمار سباق «الفورمولا وان» يحيط بها العارضون من كل جانب، نظم معرض «ديلز أون ويلز» على شارع الشيخ زايد في دبي فعالية تألقت بعرض امتزجت فيه روعة السيارات الخارقة بلمسات الموضة، ونمط الحياة الفاخرة، والفنون وغيرها.

وشهدت الفعالية المستوحاة من عالم السباقات مشاركة أكثر من 30 سيارة خارقة برز بتصميمها البهي على مدرج ملكي تزينه الخطوط الحمراء والشرائط بألوان الأسود والأبيض في إشارة واضحة لمضمار السباق؛ وأحاط بها عارضون يرتدون أحدث تشكيلات الأزياء والإكسسوارات، كما تجملت جدران المعرض بأعمال فنية معاصرة عكست الأفكار والتوجهات الحديثة.

وتحوّلت صالة العرض إلى ما يشبه مضمار سباق السيارات مع معدات السباق، والخلفيات الخاصة بالسيارات، والأعلام وغيرها؛ وحضرتها نخبة من المسؤولين، وعشاق السباقات والسيارات الفاخرة، ومحبي عالم الموضة والأزياء والفنون.

وفي تعليقه عن مفهوم المعرض وموضوعه، قال محمد رضا عبدالله، مؤسس شركة (ديلز أون ويلز): «سباقات الفورمولا وان تتخطى مجرد كونها فعالية رياضية، وتتحول إلى ثقافة بحد ذاتها، وتسعى فعاليتنا إلى إعادة ابتكار هذا المفهوم».