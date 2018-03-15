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عقار للسرطان يعالج أعراض التوحد

المصدر:
  • إعداد - عمر حرزالله
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أظهر بحث جديد أجراه باحثون في جامعة بافالو الأميركية أن عقاراً مضاداً للسرطان قادر على عكس الأعراض غير الاجتماعية للمصابين بالتوحدـ المرتبطة بالصداقة وإقامة علاقات مع الآخرين. وهذه الأعراض شائعة لدى الأطفال الذين يعانون من اضطراب في النمو.

وذكرت «ديلي ميل» أن دراسة على الفئران كشفت أن عقار «romidepsin» الشائع الاستخدام، والمخصص للقضاء على الأورام السرطانية، يجعل سلوكها أكثر اجتماعية، من خلال معالجة العجز في جين «شانك 3»، وهو السمة المتميزة للمتوحدين.

يشار إلى أن واحداً من بين كل 88 طفلاً في الولايات المتحدة يعاني من التوحد بحسب مركز التحكم في الأمراض والوقاية منها.

 

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