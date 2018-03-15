فنون جميلة

شاب يطالع جداريات فنية تجمع بين ثيمات التراث والحياة المعاصرة تزركش جدران كلية الفنون الجميلة في جامعة الشارقة.
أفادت تقارير روسية بأن أكثر من 170 سبيكة ذهبية سقطت من طائرة شحن روسية أثناء إقلاعها، اليوم الخميس في مدينة ياكوتسك أقصى شرقي البلاد.
وزعت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، أول مكتبتين على اثنتين من المؤسسات الثقافية
العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة مرض التصلب الجاني الضموري ALS يتراوح من حوالي ثلاث إلى عشر سنوات ، ولكن العالم الفيزيائي ستيفن هوكينج الذي ودع العالم أمس عاش مع المرض لأكثر من خمسة عقود.
جابت فرقة التراث الشعبي الإماراتي شوارع العاصمة الفرنسية باريس
أصيب صبيان في هجوم لسمكة قرش، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير لعدد من الشواطئ في بيرث ، عاصمة ولاية ويسترن أستراليا.
توفي في ساعة م عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، الذي سعى لتفسير بعض من أعقد الأسئلة عن الحياة، وأسلم هوكينغ الروح، عن عمر 76 عاماً
أعلنت الشرطة الأميركية الاربعاء أن استاذا في إحدى ثانويات ولاية كاليفورنيا (غرب) أطلق عن طريق الخطأ النار من مسدسه داخل الصف
تطلق «أبوظبي للإعلام» العرض الأول للفيلم التاريخي «زايد الأول...ذاكرة ومسيرة» على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، في الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غد الجمعة.
أيام معدودة تفصل روسيا الاتحادية عن اليوم الذي سينتخب فيه رئيسها، فيما الحملة الانتخابية للمرشحين على أشدها، وحالة استنفار تعيشها مراكز دراسات استطلاع الرأي
أصيب الجاسوس البريطاني السابق سيرغي سكريبال البالغ من العمر 66 عاما وابنته يوليا، 33 عاما بالإغماء
لا شكّ أن كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ومواجهة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة
أنشأت اليابان أول فندق عائم كأحد الحلول لمواجهة خطر الزلازل وأمواج التسونامي في البلاد. الفندق العائم عبارة عن كبسولات دائرية تحمي السكان من تدفق المد والجزر..
لا أحد يشك في مقدار الألم الذي يشعر به الشخص عندما يتعرض لهجوم من قبل أحد الحيوانات المنزلية، وربما لا يمكن لأحد منا لم