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فنون جميلة

المصدر:
  • تصوير - سالم خميس
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شاب يطالع جداريات فنية تجمع بين ثيمات التراث والحياة المعاصرة تزركش جدران كلية الفنون الجميلة في جامعة الشارقة.

 

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