وفاة الفنان الكويتي عبدالله الباروني

انتقل إلى رحمة الله تعالى الممثل الكويتي عبدالله الباروني عن عمر يناهز ٤٥ عاما٫ فيما ترددت أنباء عن وفاته بنوبة قلبية مفاجأة .

والباروني من مواليد ٩ أكتوبر١٩٧٣وبدأ مسيرته الفنية في فترة التسعينيات، من خلال العديد من المسرحيات منها غابة الفرح و فري كويت٬ لينتقل بعدها إلى الشاشة الصغيرة عام ١٩٩٨ حيث شارك في مسلسل “زمن الإسكافي” بدور “صخر” .

لمع نجم عبدالله الباروني في عالم التمثيل من خلال دوره في مسلسل “الاختيار” عام 2000 الذي فتح أمامه الأبواب للمشاركة في أعمال أخرى مثل مسلسلي الوحل وأبناء الغد، ومسرحية المحقق كونان.

استمر عبد الله الباروني على هذا المنوال محققاً نجاحات كثيرة٬ وواضعاً في رصيده أكثر من 50 عملاً تلفزيونياً ومسرحياً.

وكان يستعد لتجسيد أحد أدوار البطولة في المسلسل الدرامي الاجتماعي “الخافي أعظم” الذي يجمعه بنجوم الدراما الكويتية والخليجية خلال السباق الرمضاني المقبل.