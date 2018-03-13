السعودية ترحب بالإمارات ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب

رحبت المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة ضيف الشرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018 وبالمثقفين الاماراتيين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ليقدموا موروثهم الثقافي والفكري خلال المعرض الذي تنطلق فعالياته بعد غد تحت عنوان "الكتاب.. مستقبل التحول" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتنظمه وزارة الثقافة والإعلام خلال الفترة من 14 الى 24 مارس الحالي وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.

وأشاد المشرف العام على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية والمشرف على المعرض الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم في تصريحات اليوم بعمق العلاقات التاريخية ووشائج الأخوة والدين التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات ومنها الثقافية بكافة أشكالها وفنونها موضحا أن مشاركة دولة ضيف الشرف ستكون ضمن البرنامج الثقافي للمعرض وتتضمن عددا من الفعاليات.

ويستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب كل عام دولة ضيف شرف للمعرض لعرض ما لديهم من ثقافة وأدب في هذا المنبر الثقافي الذي له مكانة على المستوى الاقليمي والعالمي.

وأكد العاصم أن المعرض يعد أحد أهم وأكبر المناسبات الثقافية التي تشهدها العاصمة سنويا وتحظى باهتمام خاص وترقب مجتمعي يتجسد في أعداد الزوار الهائلة التي تتوافد عليه خلال مدة إقامته من مختلف فئات المجتمع وشرائحه سواء من المهتمين بشراء الكتب أو الراغبين في الحضور والمشاركة في الندوات وورش العمل التي يشارك فيها عديد المثقفين من أبناء الوطن وغيرهم من النخب الثقافية على مستوى دول العالم، حيث أصبح المعرض منبرا للحوار بين المفكرين والكتاب والجمهور.

وأوضح أن عدد الجهات المشاركة في المعرض تجاوز 500 جهة تنوعت بين دار نشر وهيئات ومؤسسات حكومية وأهلية وخيرية من 42 دولة انطبقت عليهم المعايير والشروط اللازمة مبينا أن اللجان المشكّلة لإدارة المعرض أنهت مهام أعمالها واستكمال إجراءات التسجيل النهائي ابتداء من تسهيلات دخول شحنات الكتب عبر المنافذ الحدودية وإصدار تأشيرات المشاركين من الخارج وتسكين مواقع هذه الجهات بعد تحديدها وفق المعايير والضوابط المعمول بها.

وقال العاصم إن إجراءات القبول لدور النشر والجـهـات قد تمت بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط للتنظيم والخاصة بتصنيف دور النشر وتحديد مستوى كل دار من حيث المطبوعات وجدتها وتنوعها ومستواها وهي معلنة في موقع المعرض ومتاحة للجميع كي تكون المشاركة على مستوى الحدث.

وعلى صعيد متصل أنهت اللجنة الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب تصميمها للبرنامج الثقافي المصاحب للمعرض حيث يقدم أكثر من 80 فعالية ثقافية.

وأوضح رئيس اللجنة الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب أحمد بن عبد الهادي طابعجي أن اللجنة الثقافية التي أعدت البرنامج راعت في اختيار هذه الفعاليات معايير عديدة تختلف عن الأعوام السابقة وبما يتواءم مع متطلبات الثقافة الآنية التي تفرضها متغيرات الحياة بجميع أشكالها والتي وجدت أن المنطلق الرئيس فيها هو الحوار وعلى ذلك تم رسم عناوينه والشخصيات التي تتحدث وتحاور بحيث تعطي بعداً أعمق من خلال طرحها.

وأشار إلى أن الفعاليات التي تستمر تسعة أيام تبدأ من اليوم الثاني لحفل الافتتاح وتنتهي في اليوم قبل الأخير لاختتام المعرض من ضمنها فعاليات ضيف الشرف دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ويشارك فيها نخبة من كبار المثقفين الذين لهم حضور مؤثر في المشهد الثقافي العربي والدولي.

وأشار إلى أنه من أبرز عناوين الفعاليات الاماراتية برنامج جناح دولة الإمارات ضيف شرف المهرجان وبرنامج الأطفال وتوقيع الكتب حيث تنظم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برنامج الجدارية المشتركة وبرنامج الفرقة الشعبية وفي يوم الخميس 15 مارس أمسية شعرية ومن 15 إلى 19 مارس ينظم المجلس الاماراتي لكتب اليافعين قراءات قصصية للأطفال وورش رسم للأطفال وتنظم مجلة ماجد وناشيونال جيوغرافيك أطفال برامج الأطفال من 15 إلى 24 مارس وهي مسابقات الأطفال ويوميات مع شخصيات مجلة ماجد ومجلس السعادة للطفل.

وأفاد بأن هيئة الشارقة للكتاب تنظم أمسية شعرية وندوة أدبية في 18 مارس ومن 20 إلى 24 مارس يقدم افتح ياسمسم قراءات قصصية للأطفال ويوميات مع شخصيات افتح يا سمسم ومن 21 إلى 23 مارس ورشة الكتب الصامتة ويقدم اتحاد كتاب وأدباء الامارات أمسية شعرية في 21 مارس.

وتقدم جمعية الناشرين الاماراتيين ندوتين الأولى في 21 مارس بعنوان "واقع النشر في دولة الامارات" والثانية في 23 مارس بعنوان "تجارب النجاح في مجال النشر والقراءة".

واستعرض رئيس اللجنة الثقافية لمعرض الكتاب عناوين الفعاليات الثقافية التي حفل بها البرنامج الثقافي المصاحب لدورة المعرض هذا العام، منها أكثر من 50 فعالية ثقافية وندوات أدبية وورش عمل مختصة في قضايا النشر وصناعة الكتاب والقراءة بالإضافة لتنظيم جلسات مع مؤلفين كتب، بجانب إقامة مسابقة مارثون للترجمة بشكل يومي وإقامة أمسيات شعرية وعدد من المسرحيات واللقاءات المفتوحة خلال أيام المعرض، وفعاليات ومسرحيات للطفل.

وسيفتح معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح أبوابه للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء ويوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرا الى الساعة العاشرة مساء.