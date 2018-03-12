قطرة تعالج مشكلات النظر في العين

طور باحثون دوليون قطرة عين يمكنها إصلاح الأضرار التي تصيب العين، ونقلت «ديلي ميل» عن الباحثين قولهم إن هذه القطرة يمكنها أن تحدث ثورة في قطرات العين، حيث إنها تحسن البصر علاوة على إصلاح التلف في العين.

وتفرز القطارة قطرات متناهية الصغر، وتوفر مفهوماً جديداً بالنسبة لمشكلات العين غير القابلة للعلاج، وقد اختبرت على بعض حيوانات التجاري المصابة بتلف في القرنية، مما أعاد لها حركتها الطبيعية وصحح قصر وطول النظر في العين.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية على البشر في وقت لاحق من العام الجاري، ويتوقع أن تغني عن النظارات الطبية في حال نجاحها، ويشير الباحثون إلى أنه يمكن للمرضى استخدام تطبيق على الهاتف الذكي مستقبلاً، لقياس درجة انكسار النظر، مما يوفر نموذجاً ليزرياً لقياس النظر على سطح العين، وبعدئذ يتم تصحيح النظر بواسطة قطرة العين الجديدة. وقد اختبر ذلك بنجاح على الحيوانات.