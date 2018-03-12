فلكياً.. رمضان الخميس 17 مايو

قال إبراهيم الجروان نائب المدير العام بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إن هلال شهر رمضان المبارك سيولد يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 الساعة الساعة 15:48 عصرا بتوقيت الإمارات وسيغرب قبل غروب الشمس بدقيقتين في ذلك المساء فتستحيل رؤيته بعد غروب الشمس في الإمارات ويكون عمره ساعة واحدة و16 دقيقة وقت غروب الشمس.. فيما تكون ظروف مشاهدته ورصده بعد غروب شمس الأربعاء 16 مايو 2018 متحققة ليكون الخميس 17 مايو القادم غرة شهر رمضان المبارك وفق الحسابات الفلكية.

وأضاف أنه خلال شهر رمضان ستتعامد الشمس ظهر 28 مايو على دائرة العرض التي تقع عليها مكة المكرمة وينعدم ظل الزوال أو الظهر للكعبة في ذلك اليوم ويصل طول ظل الزوال إلى أدنى قيمه له خلال الفترة من 20-22 يونيو القادم.

وأوضح الجروان أن درجات الحرارة خلال شهر يونيو القادم ستتراوح في عموم المنطقة بين 41 درجة مئوية في حدها الأعلى و26 درجة مئوية في حدها الأدنى، أما طول النهار فيتجاوز طوله بداية الشهر الفضيل 13 ساعة و25 دقيقة .

وحول هلال شهر شوال 1439 أشار الجروان إلى أنه سيولد يوم الأربعاء 13 يونيو 2018 الساعة الساعة 23:43 قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات وتكون ظروف مشاهدته ورصده بعد غروب شمس الخميس 14 يونيو 2018 متحققة ليكون الجمعة 15 يونيو غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية.