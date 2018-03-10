مواد التنظيف تضعف رئات النساء

كشفت دراسة دولية أن النساء اللاتي يستخدمن مواد التنظيف بشكل منتظم قد يواجهن تدهوراً أكبر في وظائف الرئة مع مرور الوقت.

وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة إن المرأة التي تستخدم مواد التنظيف مرة واحدة أسبوعياً على الأقل تكون عرضة لتدهور الرئة أكثر من التي لا تفعل ذلك. وقال قائد فريق البحث الدكتور أويستن سفانس من جامعة برجن بالنرويج «ننظف منازلنا يومياً وأسبوعياً.

من المهم أن نجري هذا النقاش عن التنظيف وعما نفعله في بيوتنا». وقال لرويترز عبر الهاتف «هذا لا يعني ألا ننظف - بالقطع نحتاج لتنظيف منازلنا... لكننا نحتاج لمعرفة الكيماويات التي نستخدمها وكيف تؤثر علينا».

وفحص الباحثون من جامعة برجن وزملاؤهم أكثر من 6200 مشارك في مسح «صحة الجهاز التنفسي في المجتمع الأوروبي». وفي 22 مركزاً طبياً في تسع دول بغرب أوروبا خضع المشاركون لفحوصات وظائف الرئة وأجابوا أسئلة ثلاثة استطلاعات على مدى 20 عاماً.