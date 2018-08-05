(فيديو) قرية سويسرية تتحول بالكامل إلى فندق سياحي

المصدر: البيان الالكتروني

أصبح عدد سكان قرية كوريبّو الواقعة بوادي فيرزاسكا في تيتشينو لا يتجاوز 12 شخصا. ولإنقاذ هذه القرية، المكوّنة من بيوت قديمة مشيّدة بالحجارة، أطلق مشروع يهدف إلى تحويلها إلى فندق سياحي يهدف لجذب الراغبين في التمتّع بنوع جديد من العطل.

تتكوّن كوريبّو، إحدى القرى الصغيرة في جنوب سويسرا، من بيوت فارغة مشيّدة بالحجارة. وكان يعيش فيها من قبل أزيد من 300 نسمة. اليوم لا يوجد فيها سوى 12 فردا فقط. جميعهم من المتقاعدين تقريبا. ويحاول السكان اليوم إعادة الحياة إلى هذه المنطقة، على الأقل في فصل الصيف. لقد حددت مؤسسة كوريبّو لنفسها هدفا يتمثل في تحويل هذا المكان إلى مشروع سياحي.

عرض فابيو جياكومازّي، مهندس مؤسسة كوريبّو، مؤخرا فكرة هذا المشروع: سيتحوّل مطعم القرية إلى مكتب إستقبال، وساحة القرية إلى ردهات الفندق، وشوارعها إلى ممرات، وستتحوّل البيوت إلى غرف في الفندق الجديد. ومن المقرّر افتتاح هذا المشروع في صيف 2019.

خُصّص لتمويل مرحلة البناء الأولى حوالي 3.5 مليون فرنك سويسري. وبحلول العام 2020، ستصبح مؤسسة كوريبّو جزءاً من بلدية فيرزاسكا الجديدة التي ستندمج فيها سبع بلدات أخرى ليبلغ عدد سكانها في الأخير حوالي 900 نسمة، حسب التلفزيون السويسري.