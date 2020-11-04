عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر: راشد بن سالم الخضر

أهلاً عدد صِدْق المواعيد

واعداد ما تنكِتِم(1) الاسرارْ

وإعداد ما توجَد تقاليد

وإعداد تاريخٍ وتذكار

وإعداد خفق(2) أحرارٍ(3) وصيد(4)

وإعداد ما حَلَّنْ (5) عَ اْلَاْوكار(6)

وإعداد حَط(7) الإييدعَ الإييد

للعهد فوقن(8) يَد القَهَّار(9)

وإعداد خَبْط البِيْد(10) بالبِيْد

عِسْم الركاب(11) ويِمْن الامهار(12)

وإعداد وصلٍ فيه تسديد(13)

وإعداد ما المُوشِيْن(14) تنهار

وإعداد وحدة هل التوحيد

وإعداد ما قاتلوا الكفار

وإعداد شَمْ أْرْدِن وتَنْهِيْد

وبسمة عْتاب ودمع مِدرار

خطٍّ لفاني م الإياوييد

اللي فضلهم عَم الاقطار

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