من عيون الشعر الإماراتي

المصدر: مبارك بن حمد العقيلي

ياخوي إن الصبر من خير الأسباب

راعي الصبر يا مِنْوَة (1) القلب مهيوب(2)

إخف الضرر لا تشتكي كل ما ناب (3)

للناس ما في الناس من يقضي النوب (4)

بالك (5) يغرِّك مارج الهرج (6) كذّاب

قلبه عليك من الحسد صار مشبوب (7)

إن واجهك يحلف أنا خير الاصحاب

وهو العدو واللي على قتلك يثوب (8)

مثل الفَعا (9) باللمس والسم بانياب

من قاربه يلقاه ملزوم معطوب (10)

كب العدو (11) يا خوي واعمل له أسباب

عزمٍ يكَسِّر هِمِّتِه عِّله (12) يتوب

واْطْرح كلامه عنك واْنسِتِر بحجاب

إصبر ولا تضجَر ترى الصبر مرغوب

والناس بين اثنين أصحاب وأصحاب

بالله والدنيا وأصحابها تذوب

وانا احمد الله بالنِّقا (13) اصحَبت الاحباب

ومصاحبي عندي كما النفس محسوب

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