عيون الشعر

يِقُولْ الْفِهيمْ الَمايِديّْ إللّيْ بَنَا

بِدْعٍ(1) تَراَواهْ(2) الروَاةْ وْشَاعِ

مَاقِلِتْ إلاَّ يُومْ ظَالْ(3)ظوِيْلهَا(4)

مَا بينْ شَرَّايٍ وِذَا بَياعِ

أنا إليَ كِلٍّ لِفَى بِمْتاعَـهْ(5)

هَيْهَاتْ مَاتِلْقَى الخِبِيثْ مْتَاعِ

إلاَّ لِيْرِبَانْ(6) اْلقِصِيدْ وْكيْلهَا (7)

مَاَطابْ مِنْهَا فيْ فَمْ الْمِجْلاعِ(8)

مِثلْ الِذّبيحْ(9) اِللّيْ ثِشِبَّعْ بِالْكَـلاَ(10)

وِالعِجِفْ(11) مَاتَصْبُوْا(12) لِهِا الاسْبَاعِ(13)

وِاذَا بِغْيِتْ أنّكْ تِصَاحِبْ صَاحِبْ

لا تِصْحِبْ إلاّ جَيدْ الأطْبَاعِ

حَتَّى إذَا ضَاقْ الْمِجَالْ يثـيبك

بِمْدَافعٍ(14) وِمْنَافِعٍ وَافْزَاعِ

لَنّكْ تِكِنْفيْ قَلْصْ لَيْ بحْرٍ طِمَا

في الْمِغْرِجَاتْ وْصِغِر كِلّْ شْرَاعِ

مَالِكْ حِمِيْدٍ في الِطّريقْ الِسّئْ

الْحَمدْ سَمْتْ الِثّقِلْ في المِطَلاَعِ

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