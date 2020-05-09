عرض تشكيلي تفاعلي من «أبوظبي للثقافة»

المصدر: أبوظبي - البيان

قدّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في إطار حملتها #الثقافة إنسانية_متحدون_دمتم_بخير، الفنان التونسي العالمي إل سيد في عرض تفاعلي تشكيلي مباشر على منصة انستغرام ولمدة 54 دقيقة، بمشاركة عن بُعد من قبل الخطاط الشاب المبدع الإماراتي ضياء علام، وذلك يوم الخميس 7 مايو الساعة 9:30 بتوقيت الإمارات على حساب انستغرام للفنان إل سيد، ضمن سلسلة الفعاليات الرائدة على منصاتها الرقمية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي احتفاءً بحلول شهر رمضان، وسعياً لتعزيز التضامن الإنساني.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «نتشارك جميعا المسؤوليات حكومةً ومؤسساتٍ وأفراداً في صد هذه الجائحة العالمية، لنقف معاً خلف جنود خطّنا الأول العاملين في مجالات الصحة والأمن والسلامة المجتمعية والغذائية والدوائية، مستلهمين عزيمة قيادتنا الرشيدة، وممتثلين للإجراءات الوطنية في الاستجابة والوقاية».

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