عيون القصيد:

يِقُولْ الْفِهيمْ الَمايِديّْ إللّيْ بَنَا

بِدْعٍ(1) تَراَواهْ(2) الروَاةْ وْشَاعِ

مَاقِلِتْ إلاَّ يُومْ ظَالْ(3) ظوِيْلهَا(4)

مَا بينْ شَرَّايٍ وِذَا بَياعِ

أنا إليَ كِلٍّ لِفَى بِمْتاعَـهْ(5)

هَيْهَاتْ مَا تِلْقَى الخِبِيثْ مْتَاعِ

إلاَّ لِيْرِبَانْ(6) اْلقِصِيدْ وْكيْلهَا(7)

مَاَطابْ مِنْهَا فيْ فََمْ الْمِجْلاعِ(8)

مِثلْ الِذّبيحْ(9) اِللّيْ ثِشِبَّعْ بِالْكَـلاَ(10)

وِالعِجِفْ(11) مَا تَصْبُوْا(12) لِهِا الاسْبَاعِ(13)

وِاذَا بِغْيِتْ أنّكْ تِصَاحِبْ صَاحِبْ

لا تِصْحِبْ إلاّ جَيدْ الأطْبَاعِ

حَتَّى إذَا ضَاقْ الْمِجَالْ يثـيبك

بِمْدَافعٍ(14) وِمْنَافِعٍ(15) وَافْزَاعِ(16)

لَنّكْ (17) تِكِنْ(18) فيْ قَلْصْ(19) لَيْ بحْرٍ طِمَا

في الْمِغْرِجَاتْ(20) وْصِغِر كِلّ شْرَاعِ

مَالِكْ حِمِيْدٍ في الِطّريقْ الِسّيْء

الْحَمدْ سَمْتْ الِثّقِلْ في المِطَلاَعِ