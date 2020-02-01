حكايات تستحق أن تُروى وتُكتب وتُصوّر فوتوغرافياً

لا يقتصر تاريخ الخليج العربي على اللؤلؤ والنخيل وعشش صغيرة تأوي البشر وبحور لا تهدأ أمواجها وقوارب صيد، بل كانت بها الكثير من الحكايات التي تستحق أن تروى وتكتب وتصور فوتوغرافياً أيضاً. وهكذا فلا يطمح هذا الكتاب للكاتب خالد البسام إلا أن يروي بعض حكايات نستها الروزنامات وتناساها بعض المؤرخين وأهملتها الأرشيفات. إنها مجرد حكايات تاريخية مضت، لكنها بقت للناس كي تتداولها وتأخذ العبرة منها، والأهم أن تسجلها في الذاكرة التي لا تزال تحتاج المزيد منها.

في هذا الكتاب هناك العديد من العناوين المرتبة في شكل أبواب يتحدث كل باب عن مسألة سياسية تاريخية مهمة في إمارة دبي، ففي الباب الأول المعنون بـ (دبي قبل أكثر من مئة عام.. تجارة رائجة.. وقوارب لا تتوقف عن الإبحار) يتحدث عن البحوث البريطانية في ذلك الوقت عن دبي والصادرات والواردات والقبائل التي سكنت المنطقة والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية.

والباب الثاني يتحدث الكاتب عن (اللورد كرزون يزور الشارقة في نوفمبر من عام 1903 م.. ساحل النخيل والأبنية الصحراء)، والباب الثالث بعنوان (خرائط ودفاتر الباحث البريطاني لوريمر تتجول في المدينة العتيقة: الكويت عام 1905 م، مدينة مفتوحة)، وفي الباب الرابع تحدث عن صحفي سوري في البحرين وكان عنوانه (الصحافي السوري عبدالمسيح الأنطاكي في البحرين عام 1907: أشعار نفاق!)، الباب الخامس كان عنوانه (الرحالة البريطاني الشهير وليم بلجريف يزور قطر عام 1863 م، قطر أميال التلال وثروة كبيرة)، والباب السادس (رحالة ألماني شاب يزور عمان عام 1688م، مسقط مطوقة بالجبال القاسية والأسوار الجميلة)، والباب السابع (الخميلة أول صحيفة ثقافية أسبوعية في البحرين والخليج: خواجه عراقي يرفع الراية البيضاء أمام عبدالناصر)، والباب الثامن (الإحساء عام 1905م: سنجق تركي محاصر بالنخيل والعيون)، الباب التاسع: (السفينة الروسية «بورياين» تزور الكويت عام 1903م: سوق الكويت لوحة جميلة)، والباب العاشر: (مثقف الشارقة الشهير/‏ مبارك سيف الناخي: مغرب في الحياة ومشرق في ريادة التنوير)، والباب الحادي عشر: (شاب مصري يتجول في البحرين: يتجسس على المبشرين الأمريكان رحلة سرية إلى المنامة عام 1913 م)، والباب الثاني عشر (المثقف الكويتي فرحان الخالد: خير.. طوال العمر)، وأخيراً الباب الثالث عشر (الرحالة محمد خليفة النبهاني من العراق إلى البحرين: سياحة تنتهي بكتاب).