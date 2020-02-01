عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر محمد بن خميس بن مَتْيُوح

أهلا وسَهلا عَد(1) مادَن(2)

رعْدٍ من الجِبْلِه(3) نحيبِه(4)

واعداد ما برّاقٍ(5) أْزْفَن(6)

في ليلةٍ ظلما سِري بِه(7)

أو عَد وبلٍ(8) طاح وأزمَن(9)

في روض بدوٍ ترتعي بِه(10)

أو عدد ما في زمزم(11) أذَّن

بلال(12) وأبشَر من يجيبِه(13)

حَي الكتاب وحي ذا الفن

جواب من يبغى نجيبِه(14)

يا ولد من يذْري(15) ويَزْبِن(16)

لي عادت العِزْوَه(17) صِليبِه (18)

تشكي جِفاك صْغَيِّرْ السِّن

مفهوم قصدِك توتلي بِه(19)

يا مشتكي كِلْ شَي هَيِّن

آمِر ولي تَبغى بَنيبِه(20)

في شوفتِك ياذِخرِتي عن (21)

مِ الوَجْت(22) وإْن صابَتْك ريبِه(23)