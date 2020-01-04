المصدر: سالم الزمر

قال الجمري:

لولي بَخَت ماسِرْت لِكويت

ولا بعد غادرت الأوطـان

أسميـك يا حظّـي ترَدّيـت

إبعدتني عن ساحل عمـان

إذا ذكرت الوِلْـف ونّيـت

خَرَّت دموعي فوق الاوجان

من بعد كيف وإِنس ومْبيت

ومنادمة مدعوج الاعيـان

قوله في البيت الثالث خرَّت دموعي يعني أن دموعه انحدرت فأهل الإمارات يقولون للشيء إذا سقط من أعلى خَرّ وسقط ويقولون لسقف البيت إذا تسرب منه الماء بعد المطر خر السقف.

وخَرَّ الحَجَرُ يَخُرُّ خُرُوراً:

صَوَّتَ في انحداره، بضم الخاء، من يَخُرُّ.

وخَرَّ الرجلُ وغيره من الجبل خُرُوراً.

وخَرَّ الحَجَرُ إِذا تَدَهْدَى من الجبل.

وخَرَّ الرجلُ يَخُرُّ إِذا تَنَعَّمَ.