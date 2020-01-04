عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر: حمد بن عبد الله العويس

حَي(١) بِالهِوى الذِّعذاعي(2)

لي من البَحر مِلفاه(3)

يوم المَلا(4) هِيّاعي(5)

جِفني حارَب كَراه(6)

ما هَوَّنَت(7) الاوياعي(8)

قلبي زايِد وِزاه(9)

يوم اْنصحَه ما طاعي(10)

عن وِدِّه لي بَغاه(١1)

كانِه (12) فطيم رضاعي(13)

ما يصبرعن غِذاه(14)

يوم القِدَربه صاعي(15)

وارمى به في حِماه (16)

فِيِّه فَعَل الاشناعي(17)

وِدٍّ باخِصْ (18) غَلاه

مْنِ اللي يِديلِه(19) باعي(20)

على متونه(21) كساه

كِلْ غالي لِهْ مطاعي

ماتنحمل(22) فرقاه

1: حَي: بمعنى حيّا الله2: بِالهِوى الذِّعذاعي: الهوى الرقيق3: مِلفاه: قدومُه4: المَلا: الناس أو وجهاء الناس5: ِهِيّاعي: أصلها هجّاعي وهي من الهجوع أي النوم والهُجَّاع النائمون6: كَراه: نومُه فالكرى النوم7: ما هَوَّنت: ما خفّفت8: الاوياعي: الأوجاع والآلام9: وِزاه: الوِزا الألم ووَزّاه آلَمَهُ10:ما طاعي: لم يقبل11:بغاه: أراده12:كانِه: إذا كان

١٣: فِطيم رضاعي: المفطوم عن الرضاع١٤: غِذاه: طعامه١٥: صاعي: أتعبه١٦: حماه: الحمى الأرض المملوكة المحمية١٧: الاشناعي: الأمور الشنيعة١٨: باخِص: عارف به وعالم١٩: يديلِه: شعرُه الطويل٢٠: باعي: الباع مقياس بطول مدة اليدين21:متونه: جاني جسده من ناحية الظهر من الكتفين يميناً ويساراً22:ما تنحمل: لا تحتمل