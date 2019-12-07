عيون الشعر الإماراتي

البارحِة مِعتل جفني فلا ذال(١)

حَربْت الكرى(٢) والناس في النوم ذايلِه(٣)

نِظَرت برقٍ باْلوَحا(٤) بات شَعَّال(٥)

أسهرنِيِه والقلب زادت ملايْلِه(٦)

فكري تِحيَّر بين غِرِّ كما الدال(٧)

وخَدٍّ كما برقٍ تداعى مخايلِه(٨)

وجيد كما ظبي تنبه باليفال

وحشٍ عن القنّيص تلحق حبايلِه(٩)

يسني سنانوره كما البرق لازال

بومبسم بالزين كامل مثايله

كامل حسن في صباه فايج(١٠) بالاعدال

لي صلَّب(١١) الجاذي(١٢) بعوده يمايله(١٣)

خلاّني أقفا(١٤) ظعونهم(١٥) وين مامال

بومضمر زان الحقب(١٦) في عزايله(١٧)

رعى الله داره عن حسودٍ وعذّال

وعن مِبْغِضٍ بالشين وعن ظن فايله(١٨)

أنا اشهد أْن الحب للزين عَيّال

عيْلة لذي يبغي القضا في قبايله(١٩)

يلومني في حبها خالي البال

واعصى عذولي ما قبلنا فصايله(٢٠)



* حمد بن سرحان



1: ذال: أغضى بالنوم أو نعَس.

2: الكرى: النوم.

3: ذايلِه: ناعسة أو مستغرقة في النوم.

4: باْلوَحا: بسرعة.

5: شَعَّال: يضيء وكأنه يشتعل.

6: ملايْلِه: نيرانه أو حرارته.

7: كما الدال: شكل حرف الدال كناية عن انحناءات الجسم وتفاصيله.

8: مخايلِه: المخايل السحاب مفرده مَخيْلَة.

9: حبايلِه: خداعه وحِيَله.ُ

10: فايج: فائق.

11: صلَّب: اشتد.

12:الجاذي: هُبوب الريح.

١٣: يمايله: يجعله يميل.

١٤: أقفا: ذهب عني وتركني وأعطاني ظهره.

١٥: ظعونهم: جمالهم.

١٦: الحِقَب: الحزام يوضع على خصر الفتاه من ذهب.

١٧: عزايلِه: تقاسيم جسمه.

١٨: فايله: فألُه.

١٩: يبغي القضا في قبايله: يريد التقاضي والعدل مني على سنة قبائل العرب.

٢٠: فِصايلِه: مُفاصلته ومُجادلته.