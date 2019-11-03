عيون الشعر الاماراتي

آه يامن وَنْ والجفن محروم

من صوابه(1) مايغَضّي بالمنام

كَن وسْط الحَشا نار السهوم(2)

تكوي الاضلاع وتبِث(3) العظام

ماشكَت نفسي من الدين الرِّكوم(4)

لا ولا تشكي من العِلِّه اسقام

شكوتي من ليعة الحب الظلوم

لي دعى روحي من الفرقا حطام

شَط قلبي ياملا ريم الخِشوم(5)

يوم شَد الهِيْن (6) وانوى باعتزام

قلت قومك قال عنكم بانشوم

قلت وين الحِل(7) من عقب المشام(8)

قال في دارٍ بها بَجْس الصِّروم (9)

في مَحاضير ليوا(10) بالتمام

ديرتي وهناك قصدي والِّزوم

وان نويت تزورنا حِث المِشام (11)

وان هِوَت نفسك هوانا لك نِدوم

في التزامك يافتى لوبعد عام

وان هوالك غيرنا فوق الخِشوم(12)

لا تقاطعنا من ردود السلام

قلت عفوِك لا تزيد القلب لوم

ليعته تكفيه عن كِثْر الملام

قلت تكفي ليعة الفرقا ليوم

ماتهوِّن في الحشا سبعين عام

وانْسِفَت جِعْدٍ(13) مْعَشْكَل (14)ومْحَشوم(15)

فوق مَتنيها (16) كما الليل الظلام

واشَّرت بالكف لي فيه الختوم(17)

لي مْخَضَّب بالزِّجَنجَل(18) باحتشام

واعتلت فوق الذي ماله رقوم (19)

والمرخص(20) ما يسجل لِه ارقام (21)

1: صوابهجرحُه أو إصابتِه.2: نار السهوم:نار شديدة الحر3: تبثتطحن العظام وتسحقها4: الركومالمتراكم5: ريم الخشوم الريم الرئم وهو الغزال، والخشوم التلال المرتفعة العالية6: شَد الهينجهز الإبل للرحيل7: الحِلمكان الإقامة8: المِشامالرحيل9: بَجْس الصِّرومالنخيل الصغيرة10:في مَحاضير ليوا في واحات ليوا التي يحضر إليها العرب للمقيض11: المِشامالرحيل12:الخِشومالأراضي المرتفعة ولعله يعني بها الأنف