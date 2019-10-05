المصدر: دبي - البيان

يتناول كتاب «حصن الظفرة.. تاريخ أمراء بني ياس الأوائل 1543 – 1793 م» لمؤلفه عبد الله محمد المهيري، معلومات تاريخية وجغرافية وديموغرافية عن أمراء بني ياس الأوائل ومنطقة الظفرة وساكنيها من بني ياس والمناصير، وما سمحت به تلك المعلومات من تحليلات واستنتاجات لتضيف إلى جهود الدولة والباحثين السابقين لبنة تاريخية جديدة تساعد على سد الهوة الزمنية الواسعة بين عهد الأمراء الهلاليين وعهد الفلاحيين، ولتساعد في ربط حلقة تاريخية سابقة بحلقات تاريخ أمراء بني ياس حكام أبوظبي اللاحقة لها..

مكانة

بدأ المؤلف كتابه بنبذة تمهيدية عن مكانة منطقة الظفرة ومنزلتها في قلوب ساكنيها من بني ياس والمناصير. ويحتوي الكتاب على 7 مباحث توزعت كالتالي:

المبحث الأول: لمحة جغرافية عن منطقة الظفرة من حيث موقعها الجغرافي وطبيعة سطحها وتنوع تضاريسها ونباتاتها، ويبين أقسامها وحدود مناطقها.

المبحث الثاني: لمحة تاريخية عن الظفرة من خلال تقسيم ما يعرف من تاريخها إلى ثلاث فترات تاريخية.

المبحث الثالث: لمحة ديموغرافية عن سكان الظفرة من حيث أنسابهم وحجمهم وتوزيعهم وعلاقاتهم القرابية، ويتتبع هجراتهم وخطوط تموجاتهم داخل حدود الظفرة وخارجها اعتماداً على مخرجات قاعدة البيانات الوراثية التي جمعت من خلال مشروع الجينوم البشري لقبيلة بني ياس.

المبحث الرابع: أخبار أهل الظفرة في القرن الخامس الهجري ويبين تقارب أنسابهم وأحوالهم

المبحث الخامس: يحدد موقع حصن الظفرة ويصف أبعاده وقوة تحصيناته وضخامة بنيانه، ويشرح مكانته السياسية والاجتماعية والاقتصادية عند أمراء بني ياس وعشائرها..

المبحث السادس: يتحدث عن أمراء بني ياس الأوائل (زعماء الحقبة الأولى 1543- 1680 م)

المبحث السابع: يتحدث عن أمراء بني ياس الأوائل (زعماء الحقبة الثانية 1680 - 1793 م).